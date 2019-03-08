Порошенко поздравил украинок с 8 марта

Тема Международного женского дня в 2019 году - "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен".

Президент Петр Порошенко поздравили украинок с Международным женским днем.

"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Бережем наших берегинь!", - написал он Twitter.

З вами Україна була, є і буде непереможною.



Бережімо наших берегинь! pic.twitter.com/lWQWkXIe5w — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 марта 2019 г.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пожелал женщинам любви, тепла и мира. "С праздником, родные!" - приветствовал он.

Любові, тепла та миру. Зі святом, найрідніші! pic.twitter.com/P1647eHNuM — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 8, 2019

Как известно, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день.

Читай также: Женский день: приколы и мемы о 8 марта Как отмечают в ООН, Международный женский день - это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играют исключительную роль в истории своих стран и общин. Как отмечают в ООН, Международный женский день - это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играют исключительную роль в истории своих стран и общин.

Тема Дня 2019 - "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен" и призвана привлечь внимание к инновационным методам достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, особенно в таких сферах, как системы социальной защиты, доступ к государственным услугам и стала инфраструктура.