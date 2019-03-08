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Порошенко поздравил украинок с 8 марта

Комментариев: 5
Тема Международного женского дня в 2019 году - "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен".
Президент Петр Порошенко поздравили украинок с Международным женским днем. 
 
"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Бережем наших берегинь!", - написал он Twitter.
 
В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пожелал женщинам любви, тепла и мира. "С праздником, родные!" - приветствовал он.
 
 
Как известно, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день.
 

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Как отмечают в ООН, Международный женский день - это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играют исключительную роль в истории своих стран и общин.
 
Тема Дня 2019 - "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен" и призвана привлечь внимание к инновационным методам достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, особенно в таких сферах, как системы социальной защиты, доступ к государственным услугам и стала инфраструктура.
 
Как сообщалось, традиционно в Украине в канун и в день 8 марта большие очереди за цветами. Согласно опросу, цветы желают получить 23% женщин, а 32% мужчин намерены их дарить.
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Теги: женщины, 8 марта, Порошенко, выходной, Поздравление, международный женский день, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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СухарьОК    08.03.2019, 11:55
Оценка:  +3
СухарьОК
Брехливай и двухличный кнур.Верни цены на мясо 13 года,мы хотим котлет и отбивных.
Люблю_Украину    08.03.2019, 11:54
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Он же запретить хотел, но перед выборами это бы означало однозначный пролет. С бабами шутки плохи, это не мужики ,с ними че хошь делай - утруться и подотруться. А бабы себя любят!
fkrfyfan    08.03.2019, 11:28
Оценка:  +5
fkrfyfan
Хмелел педро, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
Антибес    08.03.2019, 11:19
Оценка:  +5
Антибес
Петя,ты и сам баба в худшем её смысле.
farfalle    08.03.2019, 11:15
Оценка:  +3
farfalle
И пожалуйста, пользуйтесь презервативами на работе, добавил президент
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