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В Марьинке спустя две недели восстановили электроснабжение

Комментариев: 1
Жители прифронтового города остались без электричества 22 февраля из-за повреждения линии электропередач в результате обстрелов.
Восстановиление электросетей заняло более 10 дней
Восстановиление электросетей заняло более 10 дней
donetskoblenergo.dn.ua
В прифронтовом городе Марьинка Донецкой области восстановили энергоснабжение, которое было повреждено в результате боевых действий 22 февраля. Об этом накануне сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.
 
 
"ДТЭК Донецкие электросети восстановили линию электропередач 0,4 кВ и вернули свет жителям Марьинки. Линия была обесточена 22 февраля в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ продолжалось более 10 дней. Как только согласование было получено, ремонтные бригады начали восстановительные работы.
 
Энергетики констатировали, что с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети устранил повреждения и обесточивание в 1039 населенных пунктах - для 2 миллионов жителей.
 
Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие. С начала суток обстрелов не зафиксировано.
 
 

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Теги: электроэнергия, электричество, марьинка, ситуация на востоке Украины, отключение электричества, Марьинка новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nfhvyt    08.03.2019, 11:31
Оценка:  0
nfhvyt
це перемога галицькоi влади.
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