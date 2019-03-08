Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта – Юрий Бойко

За последние пять лет нынешняя власть сделала всё, чтобы ухудшить жизнь украинских женщин, и при этом хочет лишить их ещё и праздника 8 Марта. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в четверг, 7 марта.

"Все социально-экономические показатели, которые определяют уровень и качество жизни женщин, начиная с 2014-го года значительно ухудшились. Пенсионный возраст увеличился до 63-65 лет, сами пенсии обесценились более чем в два раза, реальная зарплата упала на 20%. Помощь по рождению ребенка упала на 60%-90%", - привел цифры оппозиционный политик.

Юрий Бойко также отметил, что особо острой остается проблема безработицы и трудовой миграции среди женщин.

"Особенно трудно найти работу молодым женщинам и женщинам предпенсионного возраста. Поэтому растет трудовая миграция. Женщины массово выезжают из страны, и Украина теряет демографический потенциал и квалифицированные кадры", - подчеркнул парламентарий.

По словам Юрия Бойко, к этому привела неадекватная государственная социальная политика. Низкие зарплаты, а зачастую и отсутствие работы, сокращение выплат при рождении детей, да и множество других проблем привели к тому, что украинские женщины не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. А власть ничего не делает для исправления ситуации, а лишь устраивает громкие пиар-акции и проводит псевдореформы, которые только ухудшают жизнь граждан.

"В государстве накопилось множество проблем. И нынешняя власть решать их не собирается. Страна на грани демографической катастрофы. Женщин лишили поддержки, лишили работы, лишили нормальных зарплат и пенсий, лишили возможности полноценно рожать и растить детей. Хотят лишить еще и 8 Марта, инициируя отмену международного праздника, который отмечается в десятках стран мира. Вот и весь результат так называемых "реформ". Мы не позволим отобрать праздник у наших женщин. Они достойны любви и уважения!" - подчеркнул Юрий Бойко.