В Николаеве подростки устроили "разборки" со стрельбой

Конфликт между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник еще днем, а вечером он вернулись с подмогой, чтобы "разобраться".

В Николаеве вечером 7 марта произошла драка со стрельбой при участии подростков, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как уточнили правоохранители, в полицию обратилась женщина, заявив, что пятеро молодчиков устроили драку и стреляют в воздух.

"На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда первый сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Событие квалифицировано, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Запорожье активист со стрельбой отбился от четверых нападавших.