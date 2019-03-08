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В Николаеве подростки устроили "разборки" со стрельбой

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Конфликт между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник еще днем, а вечером он вернулись с подмогой, чтобы "разобраться".

В Николаеве вечером 7 марта произошла драка со стрельбой при участии подростков, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как уточнили правоохранители, в полицию обратилась женщина, заявив, что пятеро молодчиков устроили драку и стреляют в воздух.

"На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда первый сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием. 

Событие квалифицировано, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия. 

Ранее сообщалось, что в Запорожье активист со стрельбой отбился от четверых нападавших.

 

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Теги: Николаев, видео, подростки, стрельба, драка, разборки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vlad006    08.03.2019, 12:21
Оценка:  +1
vlad006
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