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НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову - СМИ

Комментариев: 2
У Антикоррупционеров много претензий по недостоверной информации в декларации Денисовой .
НАПК недосчиталось в декларации Денисовой около 30 миллионов доходов
НАПК недосчиталось в декларации Денисовой около 30 миллионов доходов
facebook.com/denisovaombudsman

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщают Українські Новини, ссылаясь на источник в бюро.

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Отмечается, что дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.

В рамках дел НАБУ проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО Астория-Сити, ООО Триора, Батилиман, ООО Машиностроительный завод Автоливмаш, а также не отобразила доходы от ООО Финансовая компания Центр факторинговых услуг.

Кроме того Денисова не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации Фонд восточная Европа.

Все дела объеденены в одно уголовное производство.

Отметим, в сентябре прошлого года Нацагентство по предупреждению коррупции сообщало, что Денисова забыла указать 24 миллиона гривен в 2015 году. Позже она ошибалась на пять с половиной миллионов в 2016 и 2017 годах. 

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Теги: уголовное дело, омбудсмен, декларация, Денисова, декларация о доходах, НАБУ, электронная декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Фарбио    08.03.2019, 13:05
Оценка:  -2
Фарбио
Мандавошка.
Letohradek    08.03.2019, 13:08
Оценка:  0
Letohradek
Самокритично!
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