В одесском баре произошла поножовщина: шесть раненых

Все пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел ночью в баре Laila на углу Дерибасовской и Екатерининской. Там дрались представители разных этнических групп.

В центре Одессы произошла межнациональная поножовщина, в результате чего пострадали шесть человек, пишет Думская в пятницу, 8 марта, со ссылкой на информацию полиции.

У всех пострадавших - различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости.

Как отметил в комментарии УСИ советник начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк, конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности, один из них использовал нож.

"Серьезные травмы у одного человека, у остальных травмы незначительные", - уточнил Форостяк.

Как сообщалось, накануне в Киеве пьяный сотрудник полиции охраны нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.