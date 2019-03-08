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В одесском баре произошла поножовщина: шесть раненых

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Инцидент произошел ночью в баре Laila. Конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности.
В результате драки госпитализированы шесть человек
В результате драки госпитализированы шесть человек
из открытых источников

В центре Одессы произошла межнациональная поножовщина, в результате чего пострадали шесть человек, пишет Думская в пятницу, 8 марта, со ссылкой на информацию полиции.

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Все пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел ночью в баре Laila на углу Дерибасовской и Екатерининской. Там дрались представители разных этнических групп.

У всех пострадавших - различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости.

Как отметил в комментарии УСИ советник начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк, конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности, один из них использовал нож.

"Серьезные травмы у одного человека, у остальных травмы незначительные", - уточнил Форостяк.

Как сообщалось, накануне в Киеве пьяный сотрудник полиции охраны нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

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Теги: конфликт, Одесса, драка, нож, цигане
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Источник: korrespondent.net

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