В одесском баре произошла поножовщина: шесть раненых
Инцидент произошел ночью в баре Laila. Конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности.
В центре Одессы произошла межнациональная поножовщина, в результате чего пострадали шесть человек, пишет Думская в пятницу, 8 марта, со ссылкой на информацию полиции.
Читай также: В Николаеве подростки устроили "разборки" со стрельбойВсе пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел ночью в баре Laila на углу Дерибасовской и Екатерининской. Там дрались представители разных этнических групп.
У всех пострадавших - различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости.
Как отметил в комментарии УСИ советник начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк, конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности, один из них использовал нож.
"Серьезные травмы у одного человека, у остальных травмы незначительные", - уточнил Форостяк.
Как сообщалось, накануне в Киеве пьяный сотрудник полиции охраны нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.
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