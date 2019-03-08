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"Тишина" на Донбассе продержалась 10 часов

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На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о бессрочном режиме тишины с полуночи 8 марта.
Режим тишины на Донбассе продержался 10 часов
Режим тишины на Донбассе продержался 10 часов
Getty Images

Новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь в пятницу, 8 марта, продержался 10 часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, около 10:20 в районе поселка Крымского (Донецкая область) с направления оккупированной Сентяновки противник вел непродолжительный огонь.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого столкновения зафиксирован один прицельный вражеский обстрел", - сказал Гуцуляк.

Ранее о согласовании "весеннего перемирия" на Донбассе сообщили российские СМИ со ссылкой на представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

 

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Теги: обстрел, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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