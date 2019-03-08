В Днепре нашли мертвым военнослужащего

На набережной обнаружили мертвого мужчину. Следов насильственной смерти не выявлено.

На месте работает патрульная полиция Скриншот из видео

В Днепре на Сичеславской Набережной в 9:30 в пятницу, 8 марта, обнаружили мертвого мужчину. Об этом пишет Информатор.

По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

При себе у мужчины были документы. Сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Как оказалось, умерший был 1975 года рождения.

Следов насильственной смерти не выявлено.

На месте происшествия работает патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа. Причину смерти установят судмедэксперты.

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Напомним, на Донбассе 6 марта от пулевых ранений погиб 21-летний военный из Львовской области.

Также сообщалось, что в госпитале Харькова 1 марта умер от гриппа военнослужащий 24-й бригады ВСУ.

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