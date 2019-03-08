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В Днепре нашли мертвым военнослужащего

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На набережной обнаружили мертвого мужчину. Следов насильственной смерти не выявлено.
На месте работает патрульная полиция
На месте работает патрульная полиция
Скриншот из видео

В Днепре на Сичеславской Набережной в 9:30 в пятницу, 8 марта, обнаружили мертвого мужчину. Об этом пишет Информатор.

По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

При себе у мужчины были документы. Сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Как оказалось, умерший был 1975 года рождения.

Следов насильственной смерти не выявлено.

На месте происшествия работает патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа. Причину смерти установят судмедэксперты.

ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет! 

 

 

Напомним, на Донбассе 6 марта от пулевых ранений погиб 21-летний военный из Львовской области.

Также сообщалось, что в госпитале Харькова 1 марта умер от гриппа военнослужащий 24-й бригады ВСУ.

 

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Теги: смерть, видео, фото, Днепр, военный, мертвый, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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