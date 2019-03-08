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Во Львове и Харькове прошли марши за права женщин

Комментариев: 2
Активисты заявляют, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге.
Марш за права женщин во Львове
Марш за права женщин во Львове

Во Львове и Харькове в пятницу, 8 марта, состоялись марши за права женщин.

Как пишут УНН, в центре Львова женщины пришли с плакатами, на которых было написано "Мое тело - мое дело", "Вставай за права женщин" и другие. Кроме женщин, участие в акции принимали и мужчины. 

 

В то же время в Харькове марш за права женщин прошел в сопровождении контрмарша националистов.

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По данным UA: Харків, женщины прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты".

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации Фрайкор с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина". Они выкрикивали лозунги вроде "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

Две колонны были разделены большим количество полицейских.

Напомним, в Киеве 8 марта в ходе феминистической акции Марш женщин произошли столкновения радикалов с силовиками, задержаны два человека.

Как сообщалось, Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем. К нему присоединился премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: Львов, Харьков, женщины, фото, марш, феминизм, 8 марта, гендерное равенство, права женщин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nahposlan    08.03.2019, 18:02
Оценка:  0
nahposlan
Удивительно, что фашики оставили эти мероприятия без внимания. В Куиве нацики устроили махач.
ЗаУкраину    08.03.2019, 17:39
Оценка:  +1
ЗаУкраину
А болячки за ухом вам не хватает...
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