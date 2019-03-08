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Сепаратисты обстреляли Счастье - СЦКК

Комментариев: 8
В СЦКК отметили, что обстрел города произошел утром 6 марта, когда на улице находилось большое количество людей.
В Луганской области обстреляли город Счастье
В Луганской области обстреляли город Счастье
depo.ua

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела жилого района населенного пункта Счастье Луганской области. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Так, наблюдатели украинской стороны СЦКК в четверг, 7 марта, осуществили фотофиксацию по факту обстрела сепаратистами жилого района Счастья.

"На месте обстрела группой обнаружены повреждения фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел города произошел 6 марта около 8:30, когда на улице находилось большое количество людей. В результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, факты повреждения жилых сооружений были подтверждены наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые также находились на месте происшествия.

 

 

Напомним, 7 марта силы ООС заявлили об обстреле сепаратистами медпункта и пункта гуманитарной помощи населению в Травневом.

 

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Теги: фото, счастье, ОБСЕ, обстрел, Луганская область, Миссия ОБСЕ на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    08.03.2019, 19:23
Оценка:  +2
fkrfyfan
Очередная хрень из украинского министерства пропаганды
big-werasd    08.03.2019, 19:02
Оценка:  +2
big-werasd
Бред какойто верить украинской пропаганде себя не уважать
Letohradek    08.03.2019, 19:06
Оценка:  -3
Letohradek
Себя уважаемые верят лишь пропаганде из мавзолея
big-werasd    08.03.2019, 19:10
Оценка:  +2
big-werasd
Если бы ты не был генетическим рабом, что уважающие себя люди пропаганде не верят, но где холую госдепа такое понять
Letohradek    08.03.2019, 18:40
Оценка:  -3
Letohradek
Интересно, в Счастье еще горлопанят - рА СИ Я ... рА СИ Я ... пУ ТЕН ... ВВЕ ДИ .... ??
big-werasd    08.03.2019, 19:03
Оценка:  +1
big-werasd
твой коммент похож на творчество душевно больного
Letohradek    08.03.2019, 19:05
Оценка:  -3
Letohradek
В 2013 ТЫ разве не горлопанил эти слоганы?
big-werasd    08.03.2019, 19:09
Оценка:  +2
big-werasd
Ты идиот какойто, твой текст не читабельный, какими то разновеликими буквами написан, такое впечатление, что у тебя координация нарушена или пишешь ты во время мастурбации, этому вас инструктора госдепа учат
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