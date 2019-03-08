Инцидент произошел, когда поезд подъезжал к станции Бердичев. Никто из пассажиров не пострадал.

В Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Громадське со ссылкой на директора департамента пассажирских перевозок Укрзализыци Александра Красноштана.

Отмечается, что хулиганы напали на поезд около 2:00 ночи. В результате выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре.

Никто из пассажиров не пострадал. Разбитое стекло оперативно поменяли.

"На станции Бердичев механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов", - сказал Красноштан.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области забросали камнями поезд

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