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В Житомирской области забросали камнями поезд

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Инцидент произошел, когда поезд подъезжал к станции Бердичев. Никто из пассажиров не пострадал.
В поезде разбили окна
В поезде разбили окна
westnews.info

В Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Громадське со ссылкой на директора департамента пассажирских перевозок Укрзализыци Александра Красноштана.

Отмечается, что хулиганы напали на поезд около 2:00 ночи. В результате выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре.

Никто из пассажиров не пострадал. Разбитое стекло оперативно поменяли.

"На станции Бердичев механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов", - сказал Красноштан.

 

 

Ранее забросали камнями поезд Киев - Рахов, в результате было разбито окно, пассажиры получили резаные раны рук.

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Теги: фото, вандализм, вандалы, пассажирские перевозки, Житомирская область, окно, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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