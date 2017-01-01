Свободовец Мищенко призвал поздравить Гриценко с 8 Марта

Экс-народный депутат ВР Украины, член ВО "Свобода" Андрей Мищенко предложил вместо женщин, поздравить с 8 Марта Анатолия Гриценко, поскольку именно в этот день политик женился на Юлии Мостовой в церкви московского патриархата.

Также, Мищенко напомнил, что городок Ватутино в Черкасской области не был переименован в рамках декоммунизации только потому, что вмешался лично Гриценко. Политик считает, что такое переименование огорчит его мать.

"Свободовец" Мищенко напомнил, что в ноябре 2014 года, Украинским институтом национальной памяти, Ватутин был в перечне лиц, причастных к борьбе против украинского государства. Ватутин в 20-х годах прошлого века воевал в составе красной оккупационной армии против УНР, повстанцев Холодного Яра и против воинов УПА - убивал, насиловал, мародерил, голодоморил, в том числе и земляков Гриценко, - объясняет нардеп. А уже в 2015 году - фамилия Ватутина из перечня исчезла. Мищенко считает, что это произошло благодаря усилиям экс-министра обороны.

Также, экс-народный депутат ВР Украины, Андрей Мищенко напомнил, как в январе и в начале февраля 2014 Анатолий Гриценко, забыв выключить геолокацию на горнолыжном альпийском курорте, призвал майдановцев выйти с оружием против Беркута. А сам 20 февраля 2014 не явился в зал ВРУ, когда оппозиция пытались собрать 226 депутатов для голосования. Гриценко тогда сообщил в Facebook, что сопровождает полтавский Беркут и спасает его от самосуда.

"Он спасал тех, кто на Майдане убивал, мародерил, но правда, не успел нас поголодоморить... Поздравьте яркого, типичного представителя современной украинской политики Анатолия Гриценко с 8 Марта - потому что это его праздник", - призывает экс-народный депутат ВР Украины, член ВО "Свобода" Андрей Мищенко.