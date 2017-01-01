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В СИЗО Конотопа повесился подозреваемый в убийстве

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Мужчину шестого марта доставили в СИЗО для участия в подготовительном судебном заседании.
Подозреваемый покончил жизнь самоубийством
Подозреваемый покончил жизнь самоубийством
cheline.com.ua

В изоляторе временного содержания в Конотопе Сумской области повесился арестант. Об этом в пятницу, 8 марта, пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что мужчина 1972 года рождения в прошлом году был арестован по подозрению в убийстве. В изолятор был доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, назначенном на 7 марта. Через несколько часов после этого мужчину обнаружили в камере повешенным на простыне. 

По предварительной информации, на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения. 

Начато досудебное расследование. Проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися. 

Ранее в Одессе в один день произошли самоубийства двух заключенных - одно в СИЗО, второе - в колонии.

Также сообщалось, что в тюрьме Винницы повесился заключенный из Тернополськой области.

 

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Теги: арест, убийство, суицид, конотоп, СИЗО, Сумская область
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Источник: korrespondent.net

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