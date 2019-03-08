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В Днепре автобус сбил велосипедистку

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В результате столкновения пострадала девушка, которая ехала на велосипеде. Ее госпитализировали.
В Днепре произошла авария
В Днепре произошла авария
dp.informator.ua

В Днепре на улице Княгини Ольги в пятницу, 8 марта, автобус маршрута №125 сбил велосипедистку. Об этом пишет Информатор.

По словам сотрудников патрульной полиции, девушка пересекала улицу Княгини Ольги на велосипеде. По предварительной информации, водитель автобуса не заметил велосипедистку и задел ее.

Пострадавшую госпитализировали с ушибами мягких тканей и черепно-мозговой травмой. Также есть подозрение на перелом.

На месте работала патрульная полиция, врачи скорой помощи и следователь по ДТП. 

 

 

Накануне на Прикарпатье водитель маршрутки совершил наезд на 37-летнюю пассажирку, которая вышла из транспортного средства.

Также сообщалось, что в Киевской области случилось ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали 10 человек.

 

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Теги: ДТП, фото, Днепр, авария, автобус, велосипедист
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Источник: korrespondent.net

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