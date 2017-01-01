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В Карпатах объявлена значительная опасность схода лавин

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На выходных в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
Спасатели ожидают схождения лавин в Карпатах
Спасатели ожидают схождения лавин в Карпатах


Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о лавинной опасности в Карпатах 9-10 марта.

По данным Укргидрометцентра, 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов. В район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших. 24 февраля все выжившие туристы были спасены.

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Теги: лавина, горы, Карпаты, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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