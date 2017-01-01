В ДТП под Луцком погиб журналист
Водитель за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух людей. Один из них - журналист ТРК Аверс Юрий Яцюк.
Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание Район.
Авария произошла недалеко от рекреационного комплекса Рестрапарк вечером 8 марта. Водитель Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.
В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.
По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.
Водитель автомобиля рассказал журналистам, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.
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Напомним, ранее в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.
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