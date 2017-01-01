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В ДТП под Луцком погиб журналист

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Водитель за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух людей. Один из них - журналист ТРК Аверс Юрий Яцюк.
В результате аварии под Луцком погиб журналист
В результате аварии под Луцком погиб журналист
Патрульна поліція Волинської області

Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание Район.
 
Авария произошла недалеко от рекреационного комплекса Рестрапарк вечером 8 марта. Водитель Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.

По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.
 
Водитель автомобиля рассказал журналистам, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.



В ДТП в Польше погиб украинский журналист

Напомним, ранее в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. 

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Теги: ДТП, фото, авария, журналист, Луцк
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Источник: korrespondent.net

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