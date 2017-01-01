В ДТП под Луцком погиб журналист

Водитель за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух людей. Один из них - журналист ТРК Аверс Юрий Яцюк.

В результате аварии под Луцком погиб журналист Патрульна поліція Волинської області



Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание

Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание Район

Авария произошла недалеко от рекреационного комплекса Рестрапарк вечером 8 марта. Водитель Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.



В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.



По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта. Водитель автомобиля рассказал журналистам, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.





В ДТП в Польше погиб украинский журналист



Напомним, ранее в Киеве По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.Напомним, ранее в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.

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