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На Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров

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Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела, задержаны 9 членов организованной преступной группировки.
Задержанием банды занимался КОРД и рота полиции особого назначения
Задержанием банды занимался КОРД и рота полиции особого назначения
zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области задержали банду наркодилеров, которые поставляли наркотики из-за границы, сообщает пресс-служба местной полиции.

"В ходе расследования уголовного производства работники следственного управления ГУНП в Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, бойцами КОРДа и роты полиции особого назначения задержали 9 членов организованной преступной группировки. Установлено, что эти жители Закарпатья занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Наркотики они поставляли из-за рубежа. Кроме Закарпатья распространяли запрещенные вещества на тeритории других областей.

Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела. Правоохранители изъяли наркотические вещества, оружие и наркотики.

"По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители открыли уголовное производство по статье Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – подытожили в полиции.

Ранее банду наркодилеров задержали в Одессе. В ее состав входили четыре человека, которые которые в течение двух последних лет занимались сбытом метадона на территории Одессы, Киева и Кривого Рога.

 

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Теги: наркотики, Закарпатье, спецназ, наркоторговля, банда, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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