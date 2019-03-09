New York Times порекомендовал читателям сборник украинского поэта

Список рекомендуемых книг под названием The New York Times Book Review составляется ежегодно.

В список рекомендуемых книг The New York Times попал сборник стихов украинского поэта и прозаика Сергея Жадана. Об этом сообщает переводчица и режиссер Вирляна Ткач на своей странице в Facebook.

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Список рекомендуемых книг под названием The New York Times Book Review составляется ежегодно. В этот раз его пополнил переведенный Вирляной Ткач и Вандой Фиппс сборник "То, чем мы живем, ради чего умираем".

Презентация книги состоится в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне 9-14 апреля.

Ранее сообщалось, что рок-звезды сняли яркий клип о героях Украины.