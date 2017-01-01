Агрессию РФ сдержит только расширение присутствия НАТО - Климпуш-Цинцадзе

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях.

Сдержать российскую агрессию может только расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

“Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию“, - заявила вице-премьер.

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По ее словам, лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является “единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий“.

Ранее сообщалось, что всем 24 морякам в Москве продлили арест до 24-26 апреля.