В Украине подорожает хлеб из-за повышения пенсий - эксперт
Украину ждет подорожание хлеба, в связи с повышений пенсий. Такое мнение у гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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Дорошенко напомнил, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.
После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".
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"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", – считает эксперт.
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