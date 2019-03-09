В Украине подорожает хлеб из-за повышения пенсий - эксперт

В течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.

Украину ждет подорожание хлеба, в связи с повышений пенсий. Такое мнение у гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Дорошенко напомнил, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.

После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

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"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", – считает эксперт.

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