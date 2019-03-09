Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине подорожает хлеб из-за повышения пенсий - эксперт

Комментариев: 10
В течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.
Украину ждет подорожание хлеба, в связи с повышений пенсий - эксперт
Украину ждет подорожание хлеба, в связи с повышений пенсий - эксперт
pixabay.com

Украину ждет подорожание хлеба, в связи с повышений пенсий. Такое мнение у гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Читай также: Киевские депутаты от Свободы и Батькивщины "забили" на социальные вопросы

Дорошенко напомнил, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.

После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

Читай также: Юрий Бойко: После выборов мы возобновим госрегулирование цен

"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", – считает эксперт.

Ранее публиковался ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине.

Поделись:
Теги: пенсии, хлеб, экономика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    09.03.2019, 13:42
Оценка:  +2
Boxerogos
В нашей"писляпэрэможной"о хреНэньке цены и тарифы поднимают по любому поводу.Ведь стадо"нерабов"не протестует,терпит,даже не мычит.А значит все всем довольны.
VSHIVANKA    09.03.2019, 13:24
Оценка:  +3
VSHIVANKA
А ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БАБУШКА ВИОЛЕТТА ?
ГДЕ ВСЕ СКАКУНЫ МАЙДАНУТЫЕ ?
fkrfyfan    09.03.2019, 13:30
Оценка:  +2
fkrfyfan
В очереди за хлебом, пока не подорожал
Антибес    09.03.2019, 13:19
Оценка:  +2
Антибес
При нынешней смертности населения в количестве 80 человек в час,не за горами то время когда покупать что-то у этих барыг будет просто некому...Это и есть Пэрэмога.
GALE    09.03.2019, 13:14
Оценка:  +2
GALE
Житница. Стыд и позор!
ЗаУкраину    09.03.2019, 13:03
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Цена хлеба всех сортов в СССР от 16 до 26 копеек стабильно.
(1 руб. -78 центов).
ИИИИИИИИИИ    09.03.2019, 12:52
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
Это днище... А с 1 мая снова отопление и гор вода поднимаются на 20%.
fkrfyfan    09.03.2019, 13:02
Оценка:  +1
fkrfyfan
Вы пессимист, а я оптимист: будет и ещё хуже
GALE    09.03.2019, 13:18
Оценка:  +2
GALE
Уля усё уладит: свою распущенную косу на другое плечо закинет и очёчки сменит знову...
Катилин    09.03.2019, 12:45
Оценка:  +2
Катилин
После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх". - бизнес по постсоветски=)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь