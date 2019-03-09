Взрыв на Харьковщине: сын решил на 8 марта показать матери гранату

В результате взрыва гранаты оба жителя Чугуева госпитализированы: мать - в тяжелом состоянии.

В результате взрыва женщина госпитализирована в тяжелом состоянии facebook.com/police.kharkov

В Чугуеве Харьковской области вечером в пятницу произошел взрыв, в результате которого получили осколочные ранения 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Об этом сообщает местная полиция в субботу, 9 марта.

"Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О взрыве в полицию сообщили соседи.

Правоохранители установили, что мать с сыном 8 марта вместе пили алкоголь. Во время застолья сын, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за хулиганство, решил показать матери гранату, но уронил боеприпас и тот взорвался.

С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты Ф-1. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины с пометкой несчастный случай.

Ранее в Киевской области задержали разыскиваемого злоумышленника, который убегая, пытался бросить в них гранату.

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