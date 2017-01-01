На Майдане собрались недовольные коррупцией в "Укроборонпроме": Что происходит в центре

Организаторами акции стала политическая партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины".

Собравшиеся требуют привлечения Игоря и Олега Гладковских к уголовной ответственности Скриншот видео

В субботу, 9 марта, на Майдане Независимости в Киеве собралась акция протеста против коррупции "Укроборонпроме". Об этом сообщает Информатор.

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Активисты собрались на главной площади столицы в 12:00. Сообщается, что организаторами акции стала политическая партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины". Также акцию поддерживает инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?».

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Собравшиеся требуют привлечения Игоря и Олега Гладковских к уголовной ответственности, а также еженедельного отчета генерального прокурора Юрия Луценко о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что НАБУ арестовало имущество чиновников Спецтехноэкспорта.