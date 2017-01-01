Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине перевернулся микроавтобус, есть жертвы

Комментариев: 0
Автомобиль Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет и перевернулся, в результате чего один человек погиб и как минимум двое пострадали.
Водитель потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся
Водитель потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся
lv.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп во Львовской области утром в субботу, 9 марта, перевернулся автобус, один пассажир погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщает Варта1

Авария произошла между населенными пунктами Козева и Орява около 8:00. 

Отмечается, что автобус Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет и перевернулся. Автомобиль раздавило, а окна повылетали. 

Свидетели ДТП утверждают, что после аварии некоторые пассажиры были зажаты между сиденьями. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и приехали медики. 

Как уточняют в полиции, в результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина, получили телесные повреждения.

Как сообщалось, накануне в Киевской области в ДТП погибли 5 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Еще одна девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Львовская область, авария, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь