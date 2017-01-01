КНДР подозревают в подготовке запуска новых ракет: Появились снимки из космоса

Снимки из космоса территории вблизи Пхеньяна могут указывать на то, что Северная Корея готовится к запуску ракеты.

Без проблем можно разглядеть легковые и грузовые автомобили npr.org

Снимки из космоса территории вблизи Пхеньяна могут указывать на то, что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на NPR.

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На снятых 22 февраля снимках изображен участок, известный как Санумдонг - объект, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников.

Без проблем можно разглядеть легковые и грузовые автомобили. Также неподалеку находятся железнодорожные вагоны и установлены два подъемных крана.

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"Когда вы соберете все это воедино, это действительно выглядит как будто северокорейцы находятся в процессе создания ракеты", - заявил сотрудник Института международных исследований Мидлбери Джеффри Льюис,

Также неподалеку находятся железнодорожные вагоны и установлены два подъемных крана npr.org

Тем не менее, по словам Льюиса, нельзя точно сказать, готовят ли северокорейцы военную ракету или ракету, которая могла бы запустить гражданский спутник в космос. Также непонятно, когда может произойти какой-либо запуск.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее на заводе произошла утечка аммиака.