КНДР подозревают в подготовке запуска новых ракет: Появились снимки из космоса
Снимки из космоса территории вблизи Пхеньяна могут указывать на то, что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на NPR.
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На снятых 22 февраля снимках изображен участок, известный как Санумдонг - объект, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников.
Без проблем можно разглядеть легковые и грузовые автомобили. Также неподалеку находятся железнодорожные вагоны и установлены два подъемных крана.
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"Когда вы соберете все это воедино, это действительно выглядит как будто северокорейцы находятся в процессе создания ракеты", - заявил сотрудник Института международных исследований Мидлбери Джеффри Льюис,
Тем не менее, по словам Льюиса, нельзя точно сказать, готовят ли северокорейцы военную ракету или ракету, которая могла бы запустить гражданский спутник в космос. Также непонятно, когда может произойти какой-либо запуск.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее на заводе произошла утечка аммиака.