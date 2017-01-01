На Одесчине нашли обгоревшее тело пропавшего иностранца

Гражданин Израиля исчез 19 января в Белгород-Днестровском. Его тело нашли в помещении электростанции водонасосной станции в селе Семеновка.

В Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Об этом сообщает Думская.

В полиции сообщили, что обгоревший труп 32-летнего израильтянина лежал в помещении электростанции водонасосной станции в селе Семеновка.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила больше месяца назад. Причины еще выясняются, но уже ясно, что мужчину убили, отмечает издание.

"Александр Бохонов, у которого нашли документы сотрудника службы безопасности американской круизной компании, приехал в Украину, где он родился, в конце 2018-го года. Пограничникам турист сообщил, что хотел попутешествовать по нашей стране. Жил сначала в одном из одесских отелей, а 4 января поселился в гостинице Фиеста в Белгороде-Днестровском", - говорится в сообщении.

Поздно вечером 19 января он покинул номер, чтобы поужинать в кафе. Заказал там ужин, но, не дождавшись еды, расплатился и вышел на улицу. С тех пор живым его никто не видел.

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