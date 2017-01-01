Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Одесчине нашли обгоревшее тело пропавшего иностранца

Комментариев: 0
Гражданин Израиля исчез 19 января в Белгород-Днестровском. Его тело нашли в помещении электростанции водонасосной станции в селе Семеновка.
Бохонова убили и, вероятно, сожгли, пишут СМИ
Бохонова убили и, вероятно, сожгли, пишут СМИ
Думская.net

В Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Об этом сообщает Думская.

В полиции сообщили, что обгоревший труп 32-летнего израильтянина лежал в помещении электростанции водонасосной станции в селе Семеновка.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила больше месяца назад. Причины еще выясняются, но уже ясно, что мужчину убили, отмечает издание.

"Александр Бохонов, у которого нашли документы сотрудника службы безопасности американской круизной компании, приехал в Украину, где он родился, в конце 2018-го года. Пограничникам турист сообщил, что хотел попутешествовать по нашей стране. Жил сначала в одном из одесских отелей, а 4 января поселился в гостинице Фиеста в Белгороде-Днестровском", - говорится в сообщении.

Поздно вечером 19 января он покинул номер, чтобы поужинать в кафе. Заказал там ужин, но, не дождавшись еды, расплатился и вышел на улицу. С тех пор живым его никто не видел.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил женщину-гида.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, иностранцы, убийство, исчезновение, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь