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"Оранжевый" уровень опасности: В Украине ожидается шквальный ветер

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"Оранжевый" уровень соответствует II уровню опасности.
10 марта в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с
10 марта в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с
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В воскресенье, 10 марта, Украину ждут сильные порывы ветра. Штормовое предупреждение объявила ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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“Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях по Украине. 10 марта в западных областях в течение суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это II уровень опасности, оранжевый.

Ранее сообщалось, что февраль в Киеве был теплее нормы почти на пять градусов.

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Теги: шторм, погода, Украина
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