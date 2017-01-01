Богослужение УГКЦ в Софии Киевской отменяется: Известны причины

О решении стало известно после встречи главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.

Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы

Запланированное на 7 апреля богослужение Украинской Греко-Католической Церкви в соборе Святой Софии в Киеве не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.

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О решении стало известно после встречи главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.

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"... Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями. Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути. ...Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.

Ранее сообщалось, что Епифаний ждет Святослава из Рима, чтобы обсудить служение в Софии.