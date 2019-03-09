Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СБУ объяснили, почему австрийского журналиста не пустили в Украину

Комментариев: 1
Кристиан Вершютц утверждал о существующих угрозах его жизни в Украине, напомнили в украинской спецслужбе.
В СБУ опасаются за жизнь Кристиана Вершютца
В СБУ опасаются за жизнь Кристиана Вершютца
Корреспондент.net

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу сроком на один год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", – заявили в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", – говорится в сообщении.

Ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Крым, СБУ, Австрия, журналист, Журналисты, донбасс, въезд и выезд из Украины, Запрет на въезд, запрет въезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
BROKER666    09.03.2019, 16:50
Оценка:  0
BROKER666
его место возле п0раши за паребриком
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь