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Сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху-2019

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В этом году Пасха приходится на 28 апреля, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля.
Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено
Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено
depositphotos.com

В 2019 году на Пасху украинцы будут отдыхать три дня. Об этом сообщает Минсоцполитики.

В этом году Пасха приходится на 28 апреля, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля. Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено.

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Погода на конец апреля ожидается более чем располагающей празднику - на западе и севере страны температура воздуха прогреется днем до 20-22 градусов тепла. На высшем уровне окажутся отметки термометра в центральных, восточных и южных областях – до +23-24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Борисполе образовались огромные очереди пассажиров на вылет.

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Теги: выходные дни, Пасха, Украина
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