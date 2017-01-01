Сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху-2019

В этом году Пасха приходится на 28 апреля, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля.

Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено depositphotos.com

В 2019 году на Пасху украинцы будут отдыхать три дня. Об этом сообщает Минсоцполитики.

В этом году Пасха приходится на 28 апреля, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля. Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено.

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Погода на конец апреля ожидается более чем располагающей празднику - на западе и севере страны температура воздуха прогреется днем до 20-22 градусов тепла. На высшем уровне окажутся отметки термометра в центральных, восточных и южных областях – до +23-24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Борисполе образовались огромные очереди пассажиров на вылет.