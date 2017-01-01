Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ предотвратила заказное убийство фермера

Комментариев: 0
Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.
Задержанному заказчику сообщено о подозрении
Задержанному заказчику сообщено о подозрении
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области. Задержан организатор преступления, сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 9  марта.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

"Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тысяч долларов. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить", – говорится в сообщении.

Во время операции сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.

"В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлены все участники организованной группировки", – заявили в спецслужбе.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: СБУ предотвратила заказное убийство фермера

Ранее на этой неделе в Геническом районе Херсонской области было найдено тело ранее пропавшего без вести фермера Владимира Овсянникова.

А в Житомирской области правоохранители задержали 10 человек – членов преступной группировки, которая специализировалось на вымогательстве денег у бизнесменов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, убийства, фото, убийство, Херсонская область, заказчик, Кировоградская область, вымогательство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь