Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области. Задержан организатор преступления, сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 9 марта.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

"Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тысяч долларов. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить", – говорится в сообщении.

Во время операции сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.

"В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлены все участники организованной группировки", – заявили в спецслужбе.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: СБУ предотвратила заказное убийство фермера

Ранее на этой неделе в Геническом районе Херсонской области было найдено тело ранее пропавшего без вести фермера Владимира Овсянникова.

А в Житомирской области правоохранители задержали 10 человек – членов преступной группировки, которая специализировалось на вымогательстве денег у бизнесменов.

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