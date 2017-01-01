Сепаратисты дважды нарушили перемирие – штаб ООС

На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали огнем. Потери врага уточняются.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом три раза применялось оружение, запрещенное Минскими договоренностями. У ВСУ нет потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 9 марта.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял украинские позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120-мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты вели огонь из минометов калибров 120 и 82-мм в районе Крымского.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Напомним, с начала "весеннего" перемирия с 8 марта до 7:00 субботы, 9 марта, на Донбассе был зафиксирован всего один вражеский обстрел.

А за сутки до перемирия на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов. Тогда ранения получили пять бойцов ВСУ.

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