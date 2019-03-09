Католический храм в Одессе получил особый статус

Базилика – титул для особых церквей в католицизме. В Украине до сих пор было только две базилики – во Львове и в Черновцах.

Католический храм Святого апостола Петра на Гаванной улице в Одессе получил почетный титул базилики. По этому случаю в город приедет апостольский нунций, архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает Думская в субботу, 9 марта.

Отмечается, что 16 марта представитель Папы Римского возглавит литургию в храме и завершит процедуру присвоения нового статуса.

Храм Святого апостола Петра на Гаванной, 5 построен в начале XX века, является памятником архитектуры. После 1949 года он стал единственной действующей католической церковью Одессы.

Базилика – титул для особых церквей в католицизме. В Украине до сих пор было только две базилики – во Львове и в Черновцах. В Беларуси этот почетный статус присвоен трем храмам, в России – одному.

Все базилики за пределами Рима называются малыми. Они имеют ряд привилегий по сравнению с рядовыми церквями. Например, в них может быть дарована полная индульгенция, служащие в малой базилике священники имеют право на особое облачение, в богослужениях и процессиях используется тинтиннабулум – колокольчик, который вместе с желто-красным зонтиком (умбракулумом) образует символ базилики.

Ранее Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины. Глава Святого престола заявил о "новых тревожных событиях в Черном море", пообещав продолжать гуманитарные проекты.

Также сообщалось, что в Ватикане представили книгу об украинском патриархе Иосифе Слепом. Украинская делегация вручила Папе Франциску и его госсекретарю оригинал и итальянское издание книги.

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