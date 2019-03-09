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Столкновения в Черкассах: пострадали 15 копов

Комментариев: 4
Среди пострадавших оказался начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области генерал Валерий Лютый.
Генералу Валерию Лютому рассекли лицо
Генералу Валерию Лютому рассекли лицо
Нацполиция Украины

В результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 9 марта.

Отмечается, что среди пострадавших оказался начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

"Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто сразу два уголовных производства по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины) и хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Столкновения в Черкассах: пострадали 15 копов

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Им удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью. Кортеж президента спешно покинул Черкассы.

Ранее в субботу националисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и "посадить Свинарчуков", отца и сына и конфисковать их имущество.

После митинга на Майдане националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками. Огромная колонна начала напирать на полицейских, те надели противогазы и использовали слезоточивый газ. В результате противостояния пострадали три силовика.

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Теги: видео, фото, полиция, Порошенко, националисты, Черкассы, активисты, пострадавшие, Петр Порошенко, Национальный корпус, Национальные дружины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    09.03.2019, 23:50
Оценка:  -1
Boxerogos
На правах гражданской позиции гражданина Украины:КАЖДЫЙ,ЗАЩИЩАЮЩИЙ НЫНЕШНЮЮ ВЛАСТЬ-ЕСТЬ ВРАГ УКРАИНЫ И ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ.ВЛАСТЬ ЖЕ ДОСТОЙНА ЛИШЬ ОДНОГО-СВЕРЖЕНИЯ.
Nomad27    10.03.2019, 00:14
Оценка:  +1
Nomad27
мы тут как-то и без ольгинских троллей разберемся сами. Диванные властесвергатели ) С себя бы сначала начали, показали бы как это, а то вы с вашим президентом, который 25 лет правит без перерыва уже забыли что такое выборы
doc1    10.03.2019, 00:18
Оценка:  0
doc1
Казламордый иди *уйла свергай пока он тебе чебурнет не ввел по самые помидоры!
cjkbnth    09.03.2019, 23:23
Оценка:  +2
cjkbnth
А присягу давали они кому? так вот народ и имеет право с них спрашивать. А то они петуха охраняют, да еще за гроши... идиоты!
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