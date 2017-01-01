В Закарпатской области 15 марта объявили выходным днем

Распоряжение, связанное с празднованием 80-й годовщины Карпатской Украины, подписал глава ОГА.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому пятница, 15 марта, будет выходным днем в области. Сообщение об этом было опубликовано 9 марта на официальном сайте Москаля.

Согласно распоряжению главы ОГА, главам райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

"15 марта 1939 года сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – Ще не вмерла Украина", - отметил Москаль.

По его словам, эта дата – одна из самых важных в истории Закарпатья, а поэтому заслуживает быть выходным.

Москаль также указал, что в этом году юбилейную годовщину будут отмечать на государственном уровне, а в праздничных мероприятиях на Закарпатье примет участие руководство государства.

Напомним, Кабмин официально утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году.

Ранее СМИ сообщили, что Москаль передал президенту заявление об отставке, которое тот не удовлетворил. В Закарпатской ОГА назвали фейком информацию об отставке губернатора.

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