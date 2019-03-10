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На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела

Комментариев: 1
Противник дважды применял запрещенное вооружение. Для украинских военных сутки прошли без потерь.
Перемирие на Донбассе нарушалось трижды за сутки
Перемирие на Донбассе нарушалось трижды за сутки
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В течение минувших суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба штаба ООС. 

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"Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия... Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское. 

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел два обстрела подразделений украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная; из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – добавили в штабе операции.

Ранее сообщалось, что в Луганской области вооруженный сепаратист пришел к украинским военным. Мужчина имел при себе автомат Калашникова АК-74, российские рубли, военный билет и другие документы "ЛНР", отметили в штабе ООС.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
ANDREICH    10.03.2019, 08:55
Оценка:  0
ANDREICH
стриляють падли бо не бояться така робота в них
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