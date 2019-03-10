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Аваков пообещал наказание за "хардкор" в Черкассах

Комментариев: 6
Глава МВД заявил, что представители Национального корпуса, спровоцировавшие столкновения с полицией, будут наказаны не взирая на боевые заслуги.
Глава МВД пообещал наказание за беспорядки и нападения на полицейских в Черкассах
Глава МВД пообещал наказание за беспорядки и нападения на полицейских в Черкассах
npu.gov.ua

Радикалы Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook

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По его словам, "любому гневу есть разумные границы", а то, что произошло в Черкассах – недопустимо.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", – указал он.

Аваков пообещал, что в отношении виновных не будет снисходительности из-за боевых заслуг. 

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"Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание", - написал Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов - это "состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков".

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах. Националистам удалось прорваться на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью.

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Теги: полиция, МВД Украины, Черкассы, Аваков, активисты, столкновения, Национальный корпус
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Комментариев (7)
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sharry-sharry    10.03.2019, 11:24
Оценка:  0
sharry-sharry
Путинососы,хватит в замочную скважину подсматривать и подслушивать(,что там у соседа),злорадствовать при этом.Займитесь своими проблемами,а их в вашем мародере российском ох как много.Сидите в своем дерьме по уши,глотаете это дерьмо по полной и говорите,что это варенье и что же там у хохлов...
german-n    10.03.2019, 11:09
Оценка:  +1
german-n
Просто надо было лично их всех томосом, томосом.)
Pivkov3    10.03.2019, 11:07
Оценка:  +3
Pivkov3
Давайте, мочите друг друга! Нацики пускай валят полицаев, а полицаи пускай валят нациков. Это просто праздник какой то !!!
Entente    10.03.2019, 10:52
Оценка:  +4
Entente
Главное, чтобы каким-то образом виновными не оказались черкасские менты, которых потом упекут за решетку.))
fkrfyfan    10.03.2019, 10:41
Оценка:  +3
fkrfyfan
Это же кто-то рябят организовывал, покупал форму, ставил задачи, оплачивал поездки, текущие расходы. А вот кто кого собирается наказывать аваков
Люблю_Украину    10.03.2019, 10:35
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Это только начало судя по всему! Запасаемся попкорном.
Катилин    10.03.2019, 10:09
Оценка:  +2
Катилин
Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. - Да что вы говорите, правда?)))
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