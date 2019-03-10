Аваков пообещал наказание за "хардкор" в Черкассах

Глава МВД заявил, что представители Национального корпуса, спровоцировавшие столкновения с полицией, будут наказаны не взирая на боевые заслуги.

Глава МВД пообещал наказание за беспорядки и нападения на полицейских в Черкассах npu.gov.ua

Радикалы Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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По его словам, "любому гневу есть разумные границы", а то, что произошло в Черкассах – недопустимо.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", – указал он.

Аваков пообещал, что в отношении виновных не будет снисходительности из-за боевых заслуг.

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"Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание", - написал Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов - это "состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков".

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах. Националистам удалось прорваться на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью.