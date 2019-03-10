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В 2018 году полиция изъяла наркотиков на 23 млрд грн

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Обозначенная цена оценивалась по "черному рынку".
В 2018 году в Украине изъяли наркотиков на 23 млрд грн
В 2018 году в Украине изъяли наркотиков на 23 млрд грн
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В Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины сообщили, что полиция изъяла в 2018 году наркотиков на почти 23 млрд грн, передает УНН.

Общая стоимость наркотиков расценена по ценам "черного рынка". Среди изъятого товара были наркотические средства и психотропные вещества, а также наркосырье.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров. Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела, задержаны 9 членов организованной преступной группировки.

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Теги: наркотики, наркотические средства, психотропное вещество, черный рынок, Нацполиция
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    10.03.2019, 11:22
Оценка:  0
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Ruspidor    10.03.2019, 11:14
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GALE    10.03.2019, 10:53
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