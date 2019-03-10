В 2018 году полиция изъяла наркотиков на 23 млрд грн

Обозначенная цена оценивалась по "черному рынку".

В 2018 году в Украине изъяли наркотиков на 23 млрд грн facebook.com

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В Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины сообщили, что полиция изъяла в 2018 году наркотиков на почти 23 млрд грн, передает УНН.

Общая стоимость наркотиков расценена по ценам "черного рынка". Среди изъятого товара были наркотические средства и психотропные вещества, а также наркосырье.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров. Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела, задержаны 9 членов организованной преступной группировки.