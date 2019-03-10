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Рабинович обвинил власть в сдаче Крыма, назвав это прямым предательством Украины

Комментариев: 10
Рабинович обвинил власть в сдаче Крыма, назвав это прямым предательством Украины

Искать виновных в оккупации Крымского полуострова нужно не среди военного состава, а среди представителей власти, ведь в 2014 году Крым России сдали именно они. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Хотя сейчас все камни полетели во Владимира Замана, экс-начальника Генерального штаба ВСУ времен президентства Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, парламентарий считает, что власти нашли козла отпущения. По мнению Рабиновича, обвинять в государственной измене стоит участников СНБО, которые приняли решение сдать Крым.

Политик подчеркнул, что случай оккупации Крыма – уникален в мировой истории, так как захват территорий другим государством произошел без вооруженного нападения.

"На наших глазах произошло уникальное событие. Крым, территория нашей страны, где стояли наши части, где стояли наши подразделения военно-морского флота, полиция, служба безопасности, без единого выстрела был отдан в неизвестность... Как такое могло произойти? Знаете, сейчас нашли крайнего", – пояснил Рабинович.

В эфире своей авторской программы парламентарий зачитал отрывки выступлений из протокола заседания СНБО, в частности, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Именно эти политики считали, что Украина должна показать себя мировому сообществу как миролюбивое государство.

"Я начинаю понимать, почему наши военные не выстрелили в противника и создали прецедент, когда в Европе, в мире, кусок территории ушел к другим без единого выстрела", – заявил Рабинович.

По мнению депутата, прямым предательством страны занимались именно участники СНБО, многие из которых продолжают занимать высокие должности во власти.

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Комментариев (10)
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Колишній-східняк    10.03.2019, 11:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Верховный главнокомандующий и министр обороны сначала сделали все для развала армии, а потом сдрыснули в рашку, откуда их дергали за веревочки, а виновата оказалась действующая власть...
Колишній-східняк    10.03.2019, 11:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Неужели того, что рассказывал на камеру Уйло на годовщиу аннексии, кому-то оказалось мало?
Мухоморище    10.03.2019, 11:21
Оценка:  0
Мухоморище
Дважды судимый аферист ежедневно вещает по ТВ,в иннете,газетах.Учит украинцев жизни,прохвост.И большАя часть граждан Украины верят ему,разинув рты.
fkrfyfan    10.03.2019, 11:12
Оценка:  -2
fkrfyfan
Прежде всего виноват сам переворот. Не было бы проплаченного переворота с майданутыми дурачками, которых тупо использовали был бы и Крым и мир на востоке
BROKER666    10.03.2019, 11:17
Оценка:  0
BROKER666
п0ц мама дома, захват крыма готовился с 2004г, когда Кучма не дал йухлу захватить Тузлу
fkrfyfan    10.03.2019, 11:21
Оценка:  -2
fkrfyfan
если мама дома, то иди малыш и жри котлеты а потом за уроки
Ruspidor    10.03.2019, 11:12
Оценка:  +4
Ruspidor
А кому сдали? Марсианам?
BROKER666    10.03.2019, 11:02
Оценка:  +4
BROKER666
и на кого этот бред рассчитан? - или оно забыло что к0цапы впереди себя женщин выстраивали?
BROKER666    10.03.2019, 11:10
Оценка:  +2
BROKER666
к тому же верные присяге военные были в абсолютном меньшинстве
МаюРацию    10.03.2019, 11:24
Оценка:  -1
МаюРацию
Это были не женщины, а переодетые украинские зольдатен, оставшиеся верными присяге(Тому що з Коломыи и Стрыя)
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