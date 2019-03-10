Рабинович обвинил власть в сдаче Крыма, назвав это прямым предательством Украины

Искать виновных в оккупации Крымского полуострова нужно не среди военного состава, а среди представителей власти, ведь в 2014 году Крым России сдали именно они. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Хотя сейчас все камни полетели во Владимира Замана, экс-начальника Генерального штаба ВСУ времен президентства Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, парламентарий считает, что власти нашли козла отпущения. По мнению Рабиновича, обвинять в государственной измене стоит участников СНБО, которые приняли решение сдать Крым.

Политик подчеркнул, что случай оккупации Крыма – уникален в мировой истории, так как захват территорий другим государством произошел без вооруженного нападения.

"На наших глазах произошло уникальное событие. Крым, территория нашей страны, где стояли наши части, где стояли наши подразделения военно-морского флота, полиция, служба безопасности, без единого выстрела был отдан в неизвестность... Как такое могло произойти? Знаете, сейчас нашли крайнего", – пояснил Рабинович.

В эфире своей авторской программы парламентарий зачитал отрывки выступлений из протокола заседания СНБО, в частности, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Именно эти политики считали, что Украина должна показать себя мировому сообществу как миролюбивое государство.

"Я начинаю понимать, почему наши военные не выстрелили в противника и создали прецедент, когда в Европе, в мире, кусок территории ушел к другим без единого выстрела", – заявил Рабинович.

По мнению депутата, прямым предательством страны занимались именно участники СНБО, многие из которых продолжают занимать высокие должности во власти.