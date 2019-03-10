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Стычки с Нацкорпусом: Полиция открыла уголовные дела до 2 статьям

Комментариев: 3
Уголовные производства возбуждены против членов Нацкорпуса и Нацдружин.
Дела открыты сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины
Дела открыты сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины
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Национальная полиция возбудила уголовные производства против членов Национального корпуса и Национальных дружин, которые устроили 9 марта столкновения в Киеве и Черкассах с правоохранителями, передает Страна. 

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Дела открыты сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

“Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство“, - уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что Аваков пообещал наказание за “хардкор“ в Черкассах. Глава МВД заявил, что представители Национального корпуса, спровоцировавшие столкновения с полицией, будут наказаны не взирая на боевые заслуги.

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Теги: полиция, МВД Украины, Черкассы, активисты, столкновения, Национальный корпус, Национальные дружины
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Комментариев (3)
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СухарьОК    10.03.2019, 11:00
Оценка:  +1
СухарьОК
Полицию которая защищает корупцию надо разогнать.
Катилин    10.03.2019, 11:06
Оценка:  -1
Катилин
А нацдружины кого защищают?
bertal    10.03.2019, 11:14
Оценка:  0
bertal
а это кто? есть полицейские, есть сбу. Нацдружины- это кто?
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