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В 2018 году из тюрем в Украине убежали 26 осужденных

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Еще 2 побега совершили лица, взятые под стражу.
В прошлом году из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов совершили 28 побегов
В прошлом году из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов совершили 28 побегов
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ГУВС Украины рассказали, что из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в 2018 году совершили 28 побегов, из которых 26 совершено осужденными и 2 - лицами, взятыми под стражу, передает УНН. 

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"В течение 2018 года из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУВС Украины совершено 28 побегов, из которых 26 осужденными и 2 лицами, взятыми под стражу", - говорят в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 20 побегов совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации, расположенных за пределами территории учреждения, что охраняется, и 2 побега осужденными в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают беглого опасного преступника. Осужденный сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 в Житомирской области.

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Теги: побег, колония, тюрьма, осужденные, ГУВС, изолятор
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