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В МВД назвали количество пострадавших в Черкассах

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По состоянию на утро воскресенья, 19 полицейских в Черкассах были госпитализированы.

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В результате столкновений в Черкассах между активистами Нацкорпуса и полицейскими в медицинские учреждения обратились 22 сотрудника полиции, 19 из которых были госпитализированы. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщила пресс-служба МВД.

"По состоянию на 10:00 утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. Девятнадцать из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что националисты пришли к зданию администрации президента и попытались прорвать кордон правоохранителей. Произошла небольшая потасовка. Представители "Нацкорпуса" схватили металлические ограждения возле АП и бросили их в стражей порядка, выпустили петарды, а также зажгли файеры.

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Теги: полиция, МВД Украины, нападение, Черкассы, Национальный корпус
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Комментариев (1)
serg359    10.03.2019, 12:53
Оценка:  0
serg359
а гражданских сколько
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