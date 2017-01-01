Во Львове шквальный ветер сорвали крыши и повалил деревья
Во Львове минувшей ночью и утром в воскресенье, 10 марта, сильные порывы ветра повредили крыши домов и поваляли деревья. Об этом сообщает местное издание Варта1.
Так, по улице Рыбной шквальным ветром была повреждена крыша дома, которая упала на припаркованную машину. В результате автомобиль был поврежден.
Также по улице Родниковой ветер сорвал шифер, кирпич и разное перекрытие из дома, которое упало на автомобиль и также повредило его.
А на улице Сяйво упало дерево и опора освещения. Движение по улице было заблокировано. Пострадавших нет, на месте работала аварийная бригада.
Также на улице Повстанской рухнувшее дерево перегородило дорогу. А на улице Трускавецкой ветер сорвал крыши в гаражном кооперативе.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове шквальный ветер сорвали крыши и повалил деревья
Напомним, в конце февраля во Львовской области штормовой ветер также валил деревья.
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