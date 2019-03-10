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В Ровненской области задержали педофила

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На крики девочки выбежала ее мать, которая прогнала злоумышленника. Позже его задержали полицейские.
Мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
rv.npu.gov.ua

В Здолбунове Ровненской области ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба полиции области. 

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На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся.

Сотрудники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель.

Его разыскали неподалеку месту жительства и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей. 

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В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.

В воскресенье ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

С девочкой работают психологи и работники ювенальной полиции.

Ранее сообщалось, что парня, который избил отчима шваброй, отправили за решетку на 6 лет. Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня.

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Теги: педофилия, полиция, изнасилование, задержание, Ровенская область
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Комментариев (1)
big-werasd    10.03.2019, 14:22
Оценка:  0
big-werasd
А чё не так? Я думал у западенцив это норма
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