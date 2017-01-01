Сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье

В этот день, который предваряет начало Великого поста, принято просить прощения у ближних и прощать в ответ собственных обидчиков.

Прощеное воскресение или последний день Масленицы выпадает в 2019 году на 10 марта перед Великим постом.

В этот день во время Литургии читается Евангелие с отрывком из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Прощение обидчиков в Евангелии ставится условием прощения Богом собственных грехов.

В Православной церкви Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом. В этот день христиане просили друг у друга прощения за умышленные и непреднамеренные обиды. Также православные традиционно ходили на прощеное воскресенье в церковь, где сразу же после службы священник просил прощения у паствы, а она, в свою очередь, у него. Потом просили прощения у родных, друзей, соседей: "Прости", искренне, из глубины сердца обращались к ближнему. "Бог простит. И ты меня прости", - звучало в ответ. Просьба повторяли трижды, а потом целовались.

Другое церковное название Прощеного воскресенья – Воспоминание об Адамовом изгнании. Перед самым началом поста церковь вспоминает старозаветную историю о том, как Адам, совершив грехопадение, был изгнан Творцом из Рая. К тому же, нарушив данное Богу слово, Адам не попросил у Него прощения.

В Прощенное воскресенье нельзя употреблять алкоголь, ссориться, сквернословить и тяжело работать. Это главные запреты. Церковники также против сжигания чучела, хотя это языческая традиция, которая по сей день сосуществует с христианством.

Стоит отказаться стирки, шитья и уборки, а также от других тяжелых домашних дел.

В то же время в этот день можно есть мясо, сыр, яйца и прочее перед постом.

Масленица 2019 в Украине: история и традиции праздника

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