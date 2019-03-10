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Тимошенко запустила сайт с фотографиями, чтобы узнать о фактах и событиях перед людьми

Комментариев: 2
Тимошенко запустила сайт с фотографиями, чтобы узнать о фактах и событиях перед людьми
photo by Alexander Prokopenko

Верю в Украину. Тимошенко 2019“- под таким названием начала работу персональная интернет-страница одного из фаворитов нынешних президентских выборов.

Личный сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании. Репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в пределах всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера “Батькивщины“ общественными организациями и профессиональными союзами.

На сайте также представлены письменные обязательства Председателя партии - перечень конкретных шагов, которые лидер “Батькивщины“ воплотит в жизнь после победы на выборах.

Отдельный раздел - полная программа действий нового президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс - концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

Персональный сайт имеет целью не просто ознакомить пользователей сети Интернет с планами одного из самых рейтинговых выдвиженцев на высший в стране пост и ходом его предвыборной кампании. На нем можно узнать до сих пор неизвестные многим подробности профессионального пути популярной украинской женщины, интересные детали ее личной жизни.

Напомним, и до появления “кандидатского“ сайта Юлия Тимошенко активно использовала Интернет как средство коммуникации с людьми.

В частности ее страница в социальной сети Фейсбук имеет более 2 млн подписчиков, более 120 000 следят за сообщениями политика в Инстаграм.

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Комментариев (2)
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Zorro-Gerda-50    10.03.2019, 15:49
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Что то нигде не видать отчёта куда дела 51 миллиард долларов от МВФ ! Который сейчас народ должен отдать из своего кармана ! А по ходу все приобретения виллы земельные участки машины своей своры воров и прихлебателей а за одно и чеки из зарубежных бутиков на миллионы долларов за побрякушки-тряпки
GALE    10.03.2019, 15:01
Оценка:  0
GALE
Сайт на говирке, не катит.
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