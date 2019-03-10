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В Харьковской области поезд сбил сидевшую на шпалах женщину

Комментариев: 3
Грузовой поезд во время движения в Харьковской области сбил насмерть 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах.
Машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение
Машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение
пресс-служба Национальной полиции

В Харьковской области грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции Петровка, на перегоне ст. Прокофиевка, сообщает в воскресенье, 10 марта, пресс-служба областного управления полиции. 

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"Неподалеку железнодорожной станции Петровка на перегоне ст. Прокофиевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как утверждают в полиции, машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Египте назвали причину катастрофы на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел из-за ссоры машинистов, которые не поделили пути.

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Теги: смерть, Харьковская область, Поезд, трагедия, женщина, поезда, железная дорога, гибель, рельсы
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Комментариев (3)
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prontozaurus    10.03.2019, 16:28
Оценка:  -1
prontozaurus
Треба шукати бортовий самописець, бо як машиніст докаже, що діяв згідно інструкцій і як пояснить, чому він вчасно не зупинив потяг. Це ж так легко: вдарив по гальмах і поїзд зупинився.
prontozaurus    10.03.2019, 16:24
Оценка:  -1
prontozaurus
Я знаю цю жінку. Ганна Кареніна.
темп    10.03.2019, 16:12
Оценка:  0
темп
Ужасная смерть... Может специально сидела и ждала смерти..
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