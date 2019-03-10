В Харьковской области поезд сбил сидевшую на шпалах женщину

Грузовой поезд во время движения в Харьковской области сбил насмерть 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах.

В Харьковской области грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции Петровка, на перегоне ст. Прокофиевка, сообщает в воскресенье, 10 марта, пресс-служба областного управления полиции.

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"Неподалеку железнодорожной станции Петровка на перегоне ст. Прокофиевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как утверждают в полиции, машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Египте назвали причину катастрофы на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел из-за ссоры машинистов, которые не поделили пути.