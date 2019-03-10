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Столкновения в Черкассах: задержаны два зачинщика

Комментариев: 7
Задержаны двое наиболее активных лиц, подозреваемых в организации столкновений активистов с полицией в центре Черкасс.
Столкновения в Черкассах
Столкновения в Черкассах
Скріншот

В полиции заявляют о задержании двух человек, подозреваемых в организации столкновений активистов с правоохранителями в центре Черкасс 9 марта. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции. 

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"По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, указанных человек задержаны. Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении им подозрения по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 19 полицейских в Черкассах были госпитализированы.

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Теги: драка, Черкассы, столкновения, задержание
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Комментариев (7)
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prontozaurus    10.03.2019, 17:01
Оценка:  +1
prontozaurus
А тут СБУ, як завжди, соплі жує.
nelci    10.03.2019, 16:57
Оценка:  0
nelci
Неужели зачинщиков двое, а не один на букву "П" ?
prontozaurus    10.03.2019, 16:40
Оценка:  0
prontozaurus
Щось ці "нацдружини" своїми вчинками занадто нагадують нацворожин. Справжні націоналісти націю підтримують, а не ставлять їй палки у колеса.
prontozaurus    10.03.2019, 16:39
Оценка:  0
prontozaurus
Щось ці "нацдружини" своїми вчинками занадто нагадують нацворожин. Справжні націоналісти націю підтримують, а не ставлять палки у колеса.
cat1954    10.03.2019, 16:34
Оценка:  +2
cat1954
У нас в стране фекалии называть "активистами" новый тренд?
Lup-Lup    10.03.2019, 16:31
Оценка:  +1
Lup-Lup
петрухе начинают под хвост вводить?))
atos    10.03.2019, 16:28
Оценка:  -2
atos
Сейчас у клоунов модно, заниматься куйнёй и записывать всё на телефон)))
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