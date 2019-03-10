Столкновения в Черкассах: задержаны два зачинщика

Задержаны двое наиболее активных лиц, подозреваемых в организации столкновений активистов с полицией в центре Черкасс.

В полиции заявляют о задержании двух человек, подозреваемых в организации столкновений активистов с правоохранителями в центре Черкасс 9 марта. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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"По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, указанных человек задержаны. Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении им подозрения по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 19 полицейских в Черкассах были госпитализированы.