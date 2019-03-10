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Послы 3 стран прочитали стихи Шевченко на своих родных языках - видео

Комментариев: 6
Послы Испании, Бельгии и Великобритании прочитали стихи Шевченко к 205-летию со дня его рождения.
Ко дню рождения Шевченко, послы 3 разных стран прочли его стихи на родном языке
Ко дню рождения Шевченко, послы 3 разных стран прочли его стихи на родном языке
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Телеканал "UA: Перший" опубликовал видео о том, как послы Сильвия Хосефина Мартин Кортес (посол Испании), Алекс Ленартс (посол Бельгии) и Джудит Гоф (посол Соединенного Королевства) прочитали отрывки из поэзии Тараса Шевченко на своих родных языках, передают Украинские новости.

"К 205-й годовщине со дня рождения известного украинского поэта, мирового гения Тараса Шевченко почтили послы Испании, Бельгии и Великобритании. Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта своими родными языками", - сказано в описании видео.

Ранее сообщалось, что в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко. В этом году празднуется 205 годовщина рождения классика украинской поэзии. С этим украинцев поздравил президент.

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Теги: Тарас Шевченко, поэт, день рождения, послы в Украине, стихи Шевченко
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Комментариев (6)
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Катилин    10.03.2019, 17:03
Оценка:  -2
Катилин
Интересно, что в России, там где он провёл большую часть своей жизни и почти всё писал там же, честно служил 25 лет, его стихи процитировать запамятовали. Обиднаблеать) Кстати, а когда день рождения Шекспира? ) Хотя, Пиддерев*янський вроде уже его озвучил на украинском) Неплохо кстати вышло=)
АСТАНАВИТЕСЬ    10.03.2019, 17:19
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ
25 лет!
Катилин    10.03.2019, 17:25
Оценка:  0
Катилин
Расскажу тебе по секрету, мой недалёкий друг, продукт упадка образовательной системы на Украине, 25 лет в те времена срок обязательной воинской повинности и Шевченко не исключение))
АСТАНАВИТЕСЬ    10.03.2019, 16:54
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ
А в Венесуеле,Никарагуа и Гондурасе спели песни чечериной.А в некоторых странах Африки стали картавить как олубыстин.
АСТАНАВИТЕСЬ    10.03.2019, 17:19
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ
Честно служил.Самому не смешно?
Катилин    10.03.2019, 17:23
Оценка:  0
Катилин
Не не смешно, это исторический факт, как и то что он умер в Петербурге, и родился в киевской губернии Российской империи. Так что нелогичного в этом ничего нет, ну что он служил имперской армии.
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