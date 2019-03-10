Послы 3 стран прочитали стихи Шевченко на своих родных языках - видео
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Телеканал "UA: Перший" опубликовал видео о том, как послы Сильвия Хосефина Мартин Кортес (посол Испании), Алекс Ленартс (посол Бельгии) и Джудит Гоф (посол Соединенного Королевства) прочитали отрывки из поэзии Тараса Шевченко на своих родных языках, передают Украинские новости.
"К 205-й годовщине со дня рождения известного украинского поэта, мирового гения Тараса Шевченко почтили послы Испании, Бельгии и Великобритании. Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта своими родными языками", - сказано в описании видео.
Ранее сообщалось, что в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко. В этом году празднуется 205 годовщина рождения классика украинской поэзии. С этим украинцев поздравил президент.