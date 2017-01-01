Украинцы стали меньше отдыхать в Карпатах - СМИ

В Украине в нынешнем сезоне заметно снизился спрос на горнолыжный отдых на украинских курортах.

Спрос на горнолыжный отдых в Украине в этом году заметно упал из-за безвизового режима с Евросоюзом и оттоком украинских туристов за границу, а также из-за введения военного положения в ряде областей. Об этом заявил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, сообщает в воскресенье, 10 марта, УНН.

"По Карпатскому региону - Львовская, Ивано-Франковская области - к сожалению, мы видим уменьшение числа туристов. По сравнению с прошлым сезоном, мы имеем уменьшение туристов в Яремче, Буковеле, Славском. Меньше, чем в прошлом году", - отметил эксперт.

По его словам, причинами падения спроса на горнолыжный отдых внутри Украины в этом сезоне стали введение военного положения, а также безвиз, по которому многие украинцы предпочли отдыху за рубежом.

При этом Царук подчеркнул, что горнолыжный сезон еще продолжается, поскольку снег в горах еще лежит, и трассы будут принимать лыжников еще не меньше месяца, поэтому окончательные итоги будут подводить позже, хотя тенденция к падению сейчас уже зафиксирована.

Ранее стало известно, что в Украине с начала 2019 года спасен 291 человек на объектах туристической отрасли.

Напомним, 28 февраля во время спуска двух туристов из г. Говерла в сторону долины Козмещик Раховского района травмировалась женщина. Всего туристов было двое, мужчина и женщина, жители г. Одесса. Вскоре их нашли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet