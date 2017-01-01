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В Харькове в ходе ремонта теплотрассы погиб коммунальщик

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В ходе ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы в Харькове погиб коммунальщик. Мужчина получил термические ожоги и травму живота.
Трагедия произошла на улице Садовая (иллюстративное фото)
Трагедия произошла на улице Садовая (иллюстративное фото)
Київтеплоенерго

В Харькове в ходе проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы погиб 57-летний слесарь. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что трагедия произошла 9 марта на улице Садовая, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы. Известно, что 57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником.

"Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения (термические ожоги третьей степени и травму живота)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако мужчина скончался в карете «скорой».

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ранее в Киеве на площади Льва Толстого произошло возгорание в кабине мусоровоза.

Также сообщалось, что во Львове во время проведения ремонтных работ произошел оползень, в результате которого пострадал работник ЛГКП Львовтеплоэнерго.

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Теги: Харьков, смерть, ремонт, прорыв трубы, рабочие, гибель, рабочий, коммунальщики, теплотраса
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Источник: korrespondent.net

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